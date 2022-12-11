Голкипер Марокко стал первым африканским вратарем, не пропустившим в трех матчах одного ЧМ

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну во вчерашнем поединке против Португалии в третий раз на текущем розыгрыше Чемпионата мира оставил свои ворота на замке.

Он стал первым африканским голкипером, которому удалось не пропустить в трех матчах одного розыгрыша мирового первенства. Об этом сообщает Opta.

Буну сыграл на ноль в поединках против Хорватии, Испании и Португалии. Единственный мяч в его ворота забил его соотечественник Агерд, оформив автогол во встрече против Канады. В то же время матч второго тура против Бельгии Буну пропускал – тогда он даже не попал в заявку.

Также отметим, что поединок с Португалией стал для Буну юбилейным в составе национальной команды – голкипер провел 50-ю встречу.

Кстати, Мундиаль в Катаре – первый ЧМ, на котором сыграл Буну. На мировом первенстве в России в 2018 вратарь просидел все матчи на скамье для запасных.