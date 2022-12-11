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Голкипер Марокко стал первым африканским вратарем, не пропустившим в трех матчах одного ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Это его первый Мундиаль

Голкипер Марокко стал первым африканским вратарем, не пропустившим в трех матчах одного ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну во вчерашнем поединке против Португалии в третий раз на текущем розыгрыше Чемпионата мира оставил свои ворота на замке.

Он стал первым африканским голкипером, которому удалось не пропустить в трех матчах одного розыгрыша мирового первенства. Об этом сообщает Opta.

Буну сыграл на ноль в поединках против Хорватии, Испании и Португалии. Единственный мяч в его ворота забил его соотечественник Агерд, оформив автогол во встрече против Канады. В то же время матч второго тура против Бельгии Буну пропускал – тогда он даже не попал в заявку.

Также отметим, что поединок с Португалией стал для Буну юбилейным в составе национальной команды – голкипер провел 50-ю встречу.

Кстати, Мундиаль в Катаре – первый ЧМ, на котором сыграл Буну. На мировом первенстве в России в 2018 вратарь просидел все матчи на скамье для запасных.

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В статье: Марокко Яссин Буну
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Источник:
Opta

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
11.12.2022 в 12:01
Чем мне понравился этот Боно или Буну так это его спокойным состоянием. Нет криков и истерии. Это очень важно для игроков когда сзади стоит уверенный вратарь. Пойдет на повышение после чемпионата мира и на очень серьезное повышение.
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филанкрот (donetsk)
11.12.2022 в 10:28
Швейцарський воротар узагалі за весь чемпіонат 2006року нічого не пропустив
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Джорджиньо (Харьков)
11.12.2022 в 10:00
Редакторы, не забывайте, что слово "расея" пишется с маленькой буквы. Исправляйте
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