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Голкипер Марокко стал первым африканским вратарем, не пропустившим в трех матчах одного ЧМ
Это его первый Мундиаль
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь сборной Марокко Яссин Буну во вчерашнем поединке против Португалии в третий раз на текущем розыгрыше Чемпионата мира оставил свои ворота на замке.
Он стал первым африканским голкипером, которому удалось не пропустить в трех матчах одного розыгрыша мирового первенства. Об этом сообщает Opta.
Буну сыграл на ноль в поединках против Хорватии, Испании и Португалии. Единственный мяч в его ворота забил его соотечественник Агерд, оформив автогол во встрече против Канады. В то же время матч второго тура против Бельгии Буну пропускал – тогда он даже не попал в заявку.
Также отметим, что поединок с Португалией стал для Буну юбилейным в составе национальной команды – голкипер провел 50-ю встречу.
Кстати, Мундиаль в Катаре – первый ЧМ, на котором сыграл Буну. На мировом первенстве в России в 2018 вратарь просидел все матчи на скамье для запасных.
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