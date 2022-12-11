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Винисиус: Худший день в моей жизни. Плакал на поле, плакал в раздевалке, плакал в самолете
Игрок сложно переносит вылет Бразилии с ЧМ
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий после вылета его команды с ЧМ-2022:
"Я плакал на поле, я плакал в раздевалке, я плакал в одиночестве в самолете, я плакал, когда добрался до дома, и я буду плакать всякий раз, когда буду думать о том, как близки мы были... Худший день в моей жизни, без сомнений. Я так расстроен.
Я несколько раз писал и удалял этот текст. Словами не описать разочарование, но слезы остаются. Улыбка ушла. Мне нужно время, чтобы найти ее вновь.
Но я люблю футбол, и он даст мне новые возможности вернуть Бразилию туда, где она заслуживает находиться, – на вершину.
Планы Бога куда масштабнее наших. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо.
Бразилия, тысяча извинений. Мы провалились в важный момент и подвели вас. Извините... Спасибо вам за любовь и поддержку. Вы, ребята, были просто супер! Бразилия покорит мир в 2026 году, запомните это", – написал игрок в инстаграме.
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