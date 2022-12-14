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Марокко – реинкарнация Интера и Греции. Сила Франции – ее же слабость. Анонс к 1/2 ЧМ
И, собственно, обзор на четвертьфинал турнира. В общем, Аудиомундиаль
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Где находится мозг сегодняшней сборной Хорватии? Ставят ли подопечные Далича автобус? Какую цель (настоящую) преследует Аргентина в Катаре? Нужно ли увольнять Саутгейта? На какую команду больше всего похожа эта чудесная сборная Марокко – на Грецию-2004 или Интер-2010?
Битва Месси с Ван Галом, расслабленность Бразилии, план Скалони на Нидерланды, паника "альбиселесте", кадровые потери Марокко, сила и слабость сборной Франции, комплименты для Сака, плюс Тчуамени и Рабьо как обновленная версия пары Канте – Погба – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:58 – Хорватия – Бразилия, прогноз на первый полуфинал;
06:25 – Нидерланды – Аргентина, прогноз на первый полуфинал;
14:16 – Марокко – Португалия, прогноз на второй полуфинал;
20:48 – Англия – Франция, прогноз на второй полуфинал;
27:22 – Не попадайте в офсайд!
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