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Макрон хочет, чтобы Бензема, Погба и Канте прилетели на финал чемпионата мира
Гостеприимные катарцы не должны помешать желанию президента
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон "хочет", чтобы травмированные игроки, которые должны были поехать на Мундиаль, присутствовали на финале турнира с Аргентиной. Об этом рассказала министр спорта Амели Удеа-Кастера.
Речь идет о Кариме Бензема, Поле Погба и Нголо Канте.
"Я знаю, что он этого хочет. План в разработке. Посмотрим, что удастся сделать с точки зрения логистики, обеспечения.
Но желание президента – чтобы они присутствовали, приняли участие в этом приключении", – сказала Удеа-Кастера.
Ранее сообщалось, что все без исключения игроки, которые присутствуют в заявке сборной на ЧМ получат медали и статус чемпиона мира, в случае победы. Таким образом Бензема и Нкунку могут получить статус чемпионов мира, так как Дешам не менял их на других футболистов, хотя и имел возможность.
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