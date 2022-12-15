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Макрон хочет, чтобы Бензема, Погба и Канте прилетели на финал чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Гостеприимные катарцы не должны помешать желанию президента

Макрон хочет, чтобы Бензема, Погба и Канте прилетели на финал чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Франции Эммануэль Макрон "хочет", чтобы травмированные игроки, которые должны были поехать на Мундиаль, присутствовали на финале турнира с Аргентиной. Об этом рассказала министр спорта Амели Удеа-Кастера.

Речь идет о Кариме Бензема, Поле Погба и Нголо Канте.

"Я знаю, что он этого хочет. План в разработке. Посмотрим, что удастся сделать с точки зрения логистики, обеспечения.

Но желание президента – чтобы они присутствовали, приняли участие в этом приключении", – сказала Удеа-Кастера.

Ранее сообщалось, что все без исключения игроки, которые присутствуют в заявке сборной на ЧМ получат медали и статус чемпиона мира, в случае победы. Таким образом Бензема и Нкунку могут получить статус чемпионов мира, так как Дешам не менял их на других футболистов, хотя и имел возможность.

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В статье: Карим Бензема Поль Погба Нголо Канте Эммануэль Макрон Чемпионат мира 2022
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Источник:
rtl.fr

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