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Лидер сборной Хорватии не сыграет против Марокко
"Шашечные" не хотят рисковать здоровьем игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Хорватии несет еще одну кадровую потерю перед матчем за третье место на ЧМ-2022 против команды Марроко. Полузащитник "Интера" Марцело Брозович не примет участие в этом поединке, сообщает Footbal Italia.
В полуфинальном матче с Аргентиной (0:3) Брозович был заменен на 50-й минуте из-за мышечной травмы.
"Интер" надеялся, что Хорватия не будет рисковать здоровьем игрока в матче против Марокко, и согласно данным источника, главный тренер "шашечных" Златко Далич удовлетворил желание "нерадзурри".
Как сообщает источник, медобследование не выявило мышечного повреждения, но Далич не пойдет на риск и оставит его на скамекейке запасных.
Напомним, матч Хорватия - Марокко состоится в субботу, 17 декабря и начнется в 17:00.
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