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Лидер сборной Хорватии не сыграет против Марокко

Чемпионат мира FIFA
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"Шашечные" не хотят рисковать здоровьем игрока

Лидер сборной Хорватии не сыграет против Марокко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Хорватии несет еще одну кадровую потерю перед матчем за третье место на ЧМ-2022 против команды Марроко. Полузащитник "Интера" Марцело Брозович не примет участие в этом поединке, сообщает Footbal Italia.

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В полуфинальном матче с Аргентиной (0:3) Брозович был заменен на 50-й минуте из-за мышечной травмы.

"Интер" надеялся, что Хорватия не будет рисковать здоровьем игрока в матче против Марокко, и согласно данным источника, главный тренер "шашечных" Златко Далич удовлетворил желание "нерадзурри".

Как сообщает источник, медобследование не выявило мышечного повреждения, но Далич не пойдет на риск и оставит его на скамекейке запасных.

Напомним, матч Хорватия - Марокко состоится в субботу, 17 декабря и начнется в 17:00.

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В статье: Хорватия Марокко Чемпионат Мира-2022 Марсело Брозович
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Источник:
Footbal Italia

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