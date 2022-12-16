Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек сборной Хорватии из-за травмы пропустит матч за третье место
Игрок будет восстанавливаться 8-10 дней
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Юранович
У сборной Хорватии кадровые проблемы в преддверии матча за третье место на ЧМ-2022 против сборной Марроко. Из-за травмы в игре за бронзу не сможет принять участие хавбек Йосип Юранович. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, Йосип травмирован и вернется не раньше, чем через 8-10 дней. 27-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в матче 1/2 финала мундиаля с сборной Аргентины (0:3).
Напомним, что игра за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марроко начнется в 17:00 в субботу. Европейскую и африканскую команды рассудит арбитр из Катара Абдуррахман Аль-Джассим.
Популярное сейчас
- В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения
- Известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине 16 декабря
- Маркевич: Не знаю, как Днепр-1 может иметь связь с Днепром
- Аргентина и Франция встретятся в финале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО