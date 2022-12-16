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Хавбек сборной Хорватии из-за травмы пропустит матч за третье место

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Игрок будет восстанавливаться 8-10 дней

Хавбек сборной Хорватии из-за травмы пропустит матч за третье место

Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Юранович

UA-Футбол
Новина українською

У сборной Хорватии кадровые проблемы в преддверии матча за третье место на ЧМ-2022 против сборной Марроко. Из-за травмы в игре за бронзу не сможет принять участие хавбек Йосип Юранович. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, Йосип травмирован и вернется не раньше, чем через 8-10 дней. 27-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в матче 1/2 финала мундиаля с сборной Аргентины (0:3).

Напомним, что игра за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марроко начнется в 17:00 в субботу. Европейскую и африканскую команды рассудит арбитр из Катара Абдуррахман Аль-Джассим.

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В статье: Национальная сборная Хорватии
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Источник:
Фабрицио Романо

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