Хавбек сборной Хорватии из-за травмы пропустит матч за третье место

У сборной Хорватии кадровые проблемы в преддверии матча за третье место на ЧМ-2022 против сборной Марроко. Из-за травмы в игре за бронзу не сможет принять участие хавбек Йосип Юранович. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, Йосип травмирован и вернется не раньше, чем через 8-10 дней. 27-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в матче 1/2 финала мундиаля с сборной Аргентины (0:3).

Напомним, что игра за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марроко начнется в 17:00 в субботу. Европейскую и африканскую команды рассудит арбитр из Катара Абдуррахман Аль-Джассим.