Тренер Хорватии - о назначении рефери из Катара на матч за бронзу: ФИФА идет на большой риск

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о назначении рефери из Катара Абдулрахмана Аль-Джассима на матч за бронзовые медали ЧМ-2022 с Марокко.

"Я считаю, что ФИФА идёт на большой риск. Надеюсь, после матча мы не будем комментировать действия арбитра. Хотелось бы, чтобы с его стороны всё было корректно", — приводит слова Далича Index.

Напомним, что сборная Марокко стала первой арабской сборной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.

Поединок Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, и начнется в 17:00.