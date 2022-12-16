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Тренер Хорватии - о назначении рефери из Катара на матч за бронзу: ФИФА идет на большой риск
Действительно интересное назначение
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о назначении рефери из Катара Абдулрахмана Аль-Джассима на матч за бронзовые медали
"Я считаю, что ФИФА идёт на большой риск. Надеюсь, после матча мы не будем комментировать действия арбитра. Хотелось бы, чтобы с его стороны всё было корректно", — приводит слова Далича Index.
Напомним, что сборная Марокко стала первой арабской сборной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.
Поединок Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, и начнется в 17:00.
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