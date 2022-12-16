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Тренер Хорватии - о назначении рефери из Катара на матч за бронзу: ФИФА идет на большой риск

Чемпионат мира FIFA
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Действительно интересное назначение

Тренер Хорватии - о назначении рефери из Катара на матч за бронзу: ФИФА идет на большой риск

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о назначении рефери из Катара Абдулрахмана Аль-Джассима на матч за бронзовые медали ЧМ-2022 с Марокко.

"Я считаю, что ФИФА идёт на большой риск. Надеюсь, после матча мы не будем комментировать действия арбитра. Хотелось бы, чтобы с его стороны всё было корректно", — приводит слова Далича Index.

Напомним, что сборная Марокко стала первой арабской сборной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.

Поединок Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, и начнется в 17:00.

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В статье: Хорватия Марокко Златко Далич
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