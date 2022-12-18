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Хакими: Мы идем с ЧМ с высоко поднятой головой

Чемпионат мира FIFA
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Эта сборная уже легендарна

Хакими: Мы идем с ЧМ с высоко поднятой головой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник национальной команды Марокко Ашраф Хакими прокомментировал выступления команды на Мундиале в Катаре:

“Мы хотели занять третье место, чтобы порадовать болельщиков, которые проделали этот большой путь вместе с нами. Но мы должны быть счастливы и горды. Мы не смогли подарить им эту последнюю победу, но уходим с высоко поднятой головой.

Это было не только для Марокко, но и для всего континента, поддержавшего нас. Мы подняли имидж континента и гордимся работой, которую проделали. Четвёртое место — историческое достижение. Все футболисты заслуживают отличного приёма. Сборная Марокко горда и полна радости. Дойти до полуфинала непросто. Есть отличные сборные, которые туда не попали. Теперь мы сможет отправится на Кубок Африки с большой мотивацией и уверенностью, которые обрели на Мундиале”, - сказал Хакими.

Напомним, что Марокко стало первой африканской сборной, которой удалось дойти до полуфинала Чемпионата мира. На своем пути "атласские львы" прошли Канаду и Бельгию на групповом этапе, а также Испанию и Португалию на стадии плей-офф. В 1/2 финала марокканцы уступили Франции, а в матче за бронзу – Хорватии

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В статье: Марокко Ашраф Хакими
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Источник:
EFE

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