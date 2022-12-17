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Хакими и Зиеш повторили рекорд по матчах на ЧМ среди арабских игроков
Но побить удастся только через четыре года
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В рамках поединка за 3-е место на Чемпионате мира в Катаре сборная Марокко проиграла национальной команде Хорватии -
Ашраф Хакими и Хаким Зиеш вышли в стартовом составе африканской сборной и провели на поле все 90 минут. Этот матч стал для 24-летнего защитника "ПСЖ" и 29-летнего вингера "Челси" 10-м на мундиалях.
Таким образом, Зиеш и Хакими повторили рекорд экс-голкипера Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Дайеа по количеству игр на Чемпионатах мира среди арабских футболистов.
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