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Бекхэм: Я всегда был сторонником проведения чемпионата мира в середине сезона
Легенда поделился впечатлениями о соревновании
Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о Килиане Мбаппе и Лионеле Месси в финале ЧМ и о проведении турнира в Катаре:
"Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, вы чувствуете подъём энергии на стадионе.
Лионель Месси? А что о нём можно добавить? Он особенный человек на поле и за его пределами. Совсем другое чувство, когда смотришь, как он играет на этом чемпионате мира. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером — и это чувствуется в каждой игре. Это особенное зрелище.
Проведение ЧМ в Катаре? Я всегда был сторонником проведения чемпионата мира в середине сезона, потому что знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии будет выше", - сказал экс-игрок.
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