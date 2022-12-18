Бекхэм: Я всегда был сторонником проведения чемпионата мира в середине сезона

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о Килиане Мбаппе и Лионеле Месси в финале ЧМ и о проведении турнира в Катаре:

"Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, вы чувствуете подъём энергии на стадионе.

Лионель Месси? А что о нём можно добавить? Он особенный человек на поле и за его пределами. Совсем другое чувство, когда смотришь, как он играет на этом чемпионате мира. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером — и это чувствуется в каждой игре. Это особенное зрелище.

Проведение ЧМ в Катаре? Я всегда был сторонником проведения чемпионата мира в середине сезона, потому что знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии будет выше", - сказал экс-игрок.