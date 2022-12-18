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Месси выиграл ЧМ в возрасте 35 лет. Это его третий титул со сборной
Главный успех в карьере Лео
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Аргентинский форвард Лионель Месси в возрасте 35 лет одержал победу в финале чемпионата мира. Он забил сборной Франции два гола в основное время матча, а также послематчевый пенальти.
Этот трофей стал для Месси лишь третьим в карьере за сборную. Ранее он выигрывал титулы Копа Америка-2021 и Финалиссиму. Также в составе сборной Аргентины U-23 Лео побеждал на Олимпийских играх 2008 года.
На клубном уровне же Месси четырежды побеждал в Лиге Чемпионов, десять раз в Ла Лиге и один раз – в Лиге 1. Среди индивидуальных наград Лео – семь Золотых мячей.
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