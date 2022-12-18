Месси выиграл ЧМ в возрасте 35 лет. Это его третий титул со сборной

Аргентинский форвард Лионель Месси в возрасте 35 лет одержал победу в финале чемпионата мира. Он забил сборной Франции два гола в основное время матча, а также послематчевый пенальти.

Этот трофей стал для Месси лишь третьим в карьере за сборную. Ранее он выигрывал титулы Копа Америка-2021 и Финалиссиму. Также в составе сборной Аргентины U-23 Лео побеждал на Олимпийских играх 2008 года.

На клубном уровне же Месси четырежды побеждал в Лиге Чемпионов, десять раз в Ла Лиге и один раз – в Лиге 1. Среди индивидуальных наград Лео – семь Золотых мячей.