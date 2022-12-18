  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси выиграл ЧМ в возрасте 35 лет. Это его третий титул со сборной
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси выиграл ЧМ в возрасте 35 лет. Это его третий титул со сборной

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(3 голосов)

Главный успех в карьере Лео

Месси выиграл ЧМ в возрасте 35 лет. Это его третий титул со сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард Лионель Месси в возрасте 35 лет одержал победу в финале чемпионата мира. Он забил сборной Франции два гола в основное время матча, а также послематчевый пенальти.

Этот трофей стал для Месси лишь третьим в карьере за сборную. Ранее он выигрывал титулы Копа Америка-2021 и Финалиссиму. Также в составе сборной Аргентины U-23 Лео побеждал на Олимпийских играх 2008 года.

На клубном уровне же Месси четырежды побеждал в Лиге Чемпионов, десять раз в Ла Лиге и один раз – в Лиге 1. Среди индивидуальных наград Лео – семь Золотых мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде