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Макрон: Попросил Дешама остаться. Я попросил его обдумать предложение
Дидье вывел Францию в два финала ЧМ подряд
Фото: Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию RMC, что попросил главного тренера национальной сборной Дидье Дешама продолжить работу в команде. Французы сегодня проиграли Аргентине в финале ЧМ в Катаре в серии пенальти.
"Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить, я хочу, чтобы он продолжал! Я попросил его это обдумать".
Также Эммануэль Макрон рассказал о том, что он сказал форварду сборной Килиану Мбаппе, сделавшему хет-трик в финале:
"Мы были очень далеки от победы в конце первого тайма. Такое случалось и раньше, такие камбэки бывали, но в истории футбола это большая редкость. Мы вернулись очень сильно. То, что сделал Мбаппе и вся команда, просто невероятно. Мы снова проголодались. Я безмерно верил в это. Затем мы совершили второе чудо, вернувшись из ниоткуда. И у нас был матч-пойнт.
Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он был лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он выиграл чемпионат мира, он дошел до финала. Мне было так же грустно, как и ему. Они заставили нас очень гордиться, и, в конце концов, мы проиграли футбольный матч, мы проиграли. Это спорт".
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