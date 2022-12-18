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Макрон: Попросил Дешама остаться. Я попросил его обдумать предложение

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Дидье вывел Францию в два финала ЧМ подряд

Макрон: Попросил Дешама остаться. Я попросил его обдумать предложение

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию RMC, что попросил главного тренера национальной сборной Дидье Дешама продолжить работу в команде. Французы сегодня проиграли Аргентине в финале ЧМ в Катаре в серии пенальти.

"Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить, я хочу, чтобы он продолжал! Я попросил его это обдумать".

Также Эммануэль Макрон рассказал о том, что он сказал форварду сборной Килиану Мбаппе, сделавшему хет-трик в финале:

"Мы были очень далеки от победы в конце первого тайма. Такое случалось и раньше, такие камбэки бывали, но в истории футбола это большая редкость. Мы вернулись очень сильно. То, что сделал Мбаппе и вся команда, просто невероятно. Мы снова проголодались. Я безмерно верил в это. Затем мы совершили второе чудо, вернувшись из ниоткуда. И у нас был матч-пойнт.

Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он был лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он выиграл чемпионат мира, он дошел до финала. Мне было так же грустно, как и ему. Они заставили нас очень гордиться, и, в конце концов, мы проиграли футбольный матч, мы проиграли. Это спорт".

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В статье: Дидье Дешам Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 23:23
А ти яким боком до цього???
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