Макрон: Попросил Дешама остаться. Я попросил его обдумать предложение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию RMC, что попросил главного тренера национальной сборной Дидье Дешама продолжить работу в команде. Французы сегодня проиграли Аргентине в финале ЧМ в Катаре в серии пенальти.

"Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить, я хочу, чтобы он продолжал! Я попросил его это обдумать".

Также Эммануэль Макрон рассказал о том, что он сказал форварду сборной Килиану Мбаппе, сделавшему хет-трик в финале: