Месси – о завершении карьеры в сборной: Хочу поиграть в статусе чемпиона мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих планах на карьеру в сборной Аргентины. Ранее форвард заявлял о том, что закончит играть за национальную команду после ЧМ-2022.

"Это безумие. Это было желанно, но это самое прекрасное, что есть. Это великолепно, я так этого хотел. Мы много страдали, но мы это получили. Хочу вернуться в Аргентину, чтобы увидеть там безумие. Конечно, я хотел закончить свою карьеру на этом, я не могу просить ничего большего.

Спасибо Богу за то, что дал мне все. Практически завершение моей карьеры таким образом впечатляет. После этого что будет? Я смог выиграть Кубок Америки, чемпионат мира... и это случилось почти в конце [моей карьеры]. Мне нравится футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в отборе, в составе сборной, я хочу поиграть матчи в статусе чемпиона мира".