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Месси – о завершении карьеры в сборной: Хочу поиграть в статусе чемпиона мира

Чемпионат мира FIFA
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Лео решил пока не уходить

Месси – о завершении карьеры в сборной: Хочу поиграть в статусе чемпиона мира

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих планах на карьеру в сборной Аргентины. Ранее форвард заявлял о том, что закончит играть за национальную команду после ЧМ-2022.

"Это безумие. Это было желанно, но это самое прекрасное, что есть. Это великолепно, я так этого хотел. Мы много страдали, но мы это получили. Хочу вернуться в Аргентину, чтобы увидеть там безумие. Конечно, я хотел закончить свою карьеру на этом, я не могу просить ничего большего.

Спасибо Богу за то, что дал мне все. Практически завершение моей карьеры таким образом впечатляет. После этого что будет? Я смог выиграть Кубок Америки, чемпионат мира... и это случилось почти в конце [моей карьеры]. Мне нравится футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в отборе, в составе сборной, я хочу поиграть матчи в статусе чемпиона мира".

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 23:45
Так талант Мессі може допомогти йому ще грати не один рік... Але якщо він і приїде на наступний КС, то буде основним скоріш у роздягальні ніж на полі. Перший на заміну... Головне своєчасно відчути, що краще відійти на другий план, бо партнери вже грають краще чи скоріш носяться та боряться вправніше.
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