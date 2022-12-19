Павелко: Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Чемпионат мира-2022 стал историей. Поздравляю сборную Аргентины, ее болельщиков и наших партнеров по ассоциации футбола этой страны с заслуженной победой в мировом первенстве! А лидера сборной – Лионеля Месси – с новым титулом!

Также поздравляю с отличным выступлением на Мундиале наших друзей из Франции – обладателей серебряных медалей турнира, и лично моего французского коллегу Ноэля Ле Гре! Поздравляю сборную и болельщиков Хорватии – бронзовых призеров ЧМ-2022!

Благодаря этим замечательным командам миллионы болельщиков получили незабываемый футбольный праздник! Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину, которая имеет все шансы совместно с Испанией и Португалией для успешного проведения мирового первенства.