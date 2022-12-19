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Павелко: Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину
Глава УАФ прокомментировал итоги нынешнего Мундиаля
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Чемпионат мира-2022 стал историей. Поздравляю сборную Аргентины, ее болельщиков и наших партнеров по ассоциации футбола этой страны с заслуженной победой в мировом первенстве! А лидера сборной – Лионеля Месси – с новым титулом!
Также поздравляю с отличным выступлением на Мундиале наших друзей из Франции – обладателей серебряных медалей турнира, и лично моего французского коллегу Ноэля Ле Гре! Поздравляю сборную и болельщиков Хорватии – бронзовых призеров ЧМ-2022!Читайте также"Мир все равно услышал наш призыв". Зеленский - об отказе ФИФА транслировать его обращение
Благодаря этим замечательным командам миллионы болельщиков получили незабываемый футбольный праздник! Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину, которая имеет все шансы совместно с Испанией и Португалией для успешного проведения мирового первенства.
Но прежде наше государство отпразднует победу в войне с российским агрессором! Искренне желаю всем и каждому украинцу, чтобы это произошло как можно быстрее! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине", - написал Павелко на своей странице в Facebook.
Отметим, что в октябре Украина официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030.
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