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Павелко: Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину

Чемпионат мира FIFA
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Глава УАФ прокомментировал итоги нынешнего Мундиаля

Павелко: Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Чемпионат мира-2022 стал историей. Поздравляю сборную Аргентины, ее болельщиков и наших партнеров по ассоциации футбола этой страны с заслуженной победой в мировом первенстве! А лидера сборной – Лионеля Месси – с новым титулом!

Также поздравляю с отличным выступлением на Мундиале наших друзей из Франции – обладателей серебряных медалей турнира, и лично моего французского коллегу Ноэля Ле Гре! Поздравляю сборную и болельщиков Хорватии – бронзовых призеров ЧМ-2022!

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Благодаря этим замечательным командам миллионы болельщиков получили незабываемый футбольный праздник! Верю, что исторический футбольный праздник ждет в 2030 году и Украину, которая имеет все шансы совместно с Испанией и Португалией для успешного проведения мирового первенства.

Но прежде наше государство отпразднует победу в войне с российским агрессором! Искренне желаю всем и каждому украинцу, чтобы это произошло как можно быстрее! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Отметим, что в октябре Украина официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030.

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В статье: Андрей Павелко Чемпионат Мира-2022 УАФ
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
19.12.2022 в 10:45
))) … ишь, раздухарился то … Сам то успеешь откинуться к 2030, или тебе ФИФА на зону будет малявы пересылать …)))
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