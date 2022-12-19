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"Мир все равно услышал наш призыв". Зеленский - об отказе ФИФА транслировать его обращение

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Видео распространили украинские футболисты

"Мир все равно услышал наш призыв". Зеленский - об отказе ФИФА транслировать его обращение

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, даже несмотря на отказ ФИФА транслировать его обращение перед финалом чемпионата мира -2022, мир все равно услышал речь благодаря спортсменам и СМИ.

"Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь. Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что его обращение распространили украинские футболисты, среди которых Ярмоленко и вся сборная Украины, а также Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие.

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"Я благодарю всех! Страны-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили. Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такого же террора, который россия принесла на нашу землю", - подчеркнул он.

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В статье: ФИФА Владимир Зеленский
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