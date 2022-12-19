"Мир все равно услышал наш призыв". Зеленский - об отказе ФИФА транслировать его обращение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, даже несмотря на отказ ФИФА транслировать его обращение перед финалом чемпионата мира -2022, мир все равно услышал речь благодаря спортсменам и СМИ.

"Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь. Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что его обращение распространили украинские футболисты, среди которых Ярмоленко и вся сборная Украины, а также Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие.