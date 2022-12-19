Когда пришел Мессия. Акценты зрителя на играх Кубка мира

Без эмоций – по делу. А сильных чувств нынче хватает и без меня. Несомненно одно: Мундиаль в Катаре удался однозначно, и чтобы отрицать это, нужно быть откровенно предвзятым. Даже не важно, по отношению к чему или к кому.

Зрелищность. Оба финала произвели двойственное впечатление. С одной стороны назвать их недостаточно смотрибельными язык не повернется. С другой – подсчет голевых эпизодов говорит о том, что это был нормальный уровень действа, но все же ближе к среднему. И на том глубокое мерси – остальное компенсировали уровень их остроты и количество забитых мячей. Помноженные на значимость результата.

Хорватия с Марокко «на разогреве» сообща создали по четыре момента в каждом из таймов. До перерыва три из них завершились голами. Распределены все шансы были более-менее равномерно, за исключением почти получасовой паузы после 47-й минуты.

Аргентина с Францией в основное время матча реализовали четыре своих голевые возможности из шести. А в дополнительное – еще две из четырех. Тут в первом тайме, кроме двух аргентинских голов в течение 13 минут посреди него, ничего не было. А во втором все веселье началось аж на 80-й минуте – с двух французских мячей, забитых менее чем за две минуты. Затем было еще по шансу в компенсированное время.

Первый экстра-тайм прошел без голов, а вот второй стал подлинной кульминацией зрелища: по два выпада с каждой из сторон, включая голы – за четверть часа. Говорить же о смотрибельности серии пенальти считаю бессмысленным. Кому и кобыла невеста, но это уже не футбол, а бесплатное к нему приложение.

Интрига. Я бы сказал, фантастическая.

Марокканец Эн-Несири мог перевести игру в овертайм, сравняв счет уже перед самым свистком об окончании второго тайма, но пробил над хорватскими воротами.

В Главным финале в этот же момент Льорис спас Францию от поражения после хлесткого удара Месси. На исходе экстра-таймов блеснул уже аргентинец Мартинес, невероятным образом отразив удар Коло-Муани. Ну а точка в восклицательном знаке была поставлена Монтиелем, выполнявшим четвертый удар аргентинцев в «лотерее». Все они были точны, тогда как соперник дрогнул дважды.

Идеальная развязка футбольного бестселлера.

Логика. У хорватов было на две голевые возможности больше, чем у марокканцев. Еще бы одна, и я назвал бы счет в их пользу закономернейшим исходом. А так могу констатировать, что они «наиграли» на победу и забитый мяч в первом тайме, тогда как Марокко заслужил свой гол по итогам игры в целом. Скажем так, Хорватия была ближе к победе.

Абсолютное равенство шансов было зафиксировано мною в Главном финале. По три – в основное время, и еще по два – в овертайме. Аргентина заслуженно выиграла первый тайм, Франция – второй, а в дополнительные полчаса игра была равной. С доминированием аргентинцев в начале второго экстра-тайма, и французов – в концовке.

То есть, команда Дешама все время была в роли догоняющей. И получив шанс поменяться ею с соперником – пробивая после матча с точки первой, не сумела им воспользоваться.

Судейство. Если назначение поляка Марчиняка на Главный финал удивило, то рефери из Катара в матче за третье место – как говорили в Одессе, это что-то особенного. И чего только доллар животворящий не делает… Далее слушаем коллегу Юстаса.

Хорватия – Марокко. «В целом отсудил средне, пару не назначенных угловых, пару не свистнутых фолов... На 85-й минуте, конечно, должен был удалять хотя бы одного марокканца, когда его руками толкать начали. И конечно, пенальти на Гвардьоле на 74-й минуте был железобетонный. Я абсолютно уверен, что здесь был тупо про.. всей бригады. Но сам факт, что все равно можно, даже при ВАРе, воротить, что хочешь, при этом всегда имея отмазку, очень печален».

Аргентина – Франция. «Считаю, что поляк был хорош. Не без помарок (не назначил угловой в пользу аргентинцев, несколько свистков в пользу провинившегося). И фол Паредеса в доп. время с желтой в повторе не показали, там есть сомнения. Но в целом понравился: очень авторитетно провел сложнейшую игру».

Везение. Ни малейшего вмешательства Фортуны в ход борьбы за третье место не обнаружил. Как, впрочем, и в Главном матче Мундиаля. Ну, разве что отметим промах Чуамени в «лотерее» - такие случаи относятся на счет фарта уже по определению, невзирая на то, у кого и где дрожит в момент удара. Хотя, конечно, главную миссию здесь выполнил Мартинес, еще до этого парировавший удар Комана.

Личности. Автор победного гола хорватов Оршич стал и самой заметной фигурой на поле, засветившись в ярчайших эпизодах игры после этого еще дважды.

Что же до Главного финала, то вы в курсе. И ничего, кроме снисходительной улыбки, не могут вызвать жалкие попытки сместить акцент на причастного к двум первым мячам Аргентины Ди Марию. Ведь он, по-хорошему, лишь номер три матча.

Первым же, хотим мы этого или нет, должен быть по праву назван тот, кто принял участие во всех голах и опасно угрожал французским воротам в двух остальных моментах аргентинцев. В этом месте обычно фронтмены замолкают и, направляя микрофон в сторону публики, предлагают ей спеть вместо них. Потому что слова эти она знает, как «Отче наш»: Лио – нель Мес – си!

С номером два тоже все просто, как два пальца в рот и веселый свист. Наконец проснувшийся на исходе основного времени Мбаппе успел отметиться аж четырьмя взятиями ворот (три из которых – с пенальти). Да, как-то не повезло в этот раз любителям поразглагольствовать о пенальти «под Месси». Впрочем, горбатого могила исправит.

Неплохи были и оба вратаря, Льорис и Мартинес, пусть на их счету всего-то по три важных сэйва, при трех пропущенных мячах. Но лично мне они запомнились. А помимо всех вышеназванных, еще француз Коло-Муани.

Симпатии. Вы уже должны знать, за кого болел автор. А исходя из того, что он увидел в финалах, по большому счету понравились все четыре команды. Возможно, чуть меньше – Марокко, но именно чуть.

И это, как по мне, главный итог Мундиаля, в котором выиграл Футбол. Он завершился ярким балом Игры, на котором не было ни бедных родственников, ни случайных гостей, ни назойливо скучных блюстителей «правильных» манер. Танцевали воистину все.

Фестиваль футбола, проведенный в непривычное время, в странном месте, в страшный момент истории, увенчался хэппи-эндом. А как известно, все хорошо, что хорошо кончается. Тех же, кому мешают порадоваться этому фанатские шоры на глазах, остается только пожалеть. Ибо грешно смеяться над больными людьми.

Наученный горьким опытом непредсказуемых отключений света, я позаботился о том, чтобы посмотреть Финал в месте, снабженном генератором. Случилось так, что оказался в компании ветеранов футбола и футзала, включая известные фамилии.

Эти люди, казалось, более всего были озабочены своими ставками на счет матча, которые были сделаны тут же – в «общак»: им нужно было лично участвовать в игре даже здесь. А в перерыве они азартно рубились в настольный футбол с детьми.

Большинство из них болело за Францию, и мой ближайший сосед – тоже, но только потому, что тут не было Италии. Однако не оказалось среди них такого, не увидел, кто расставался бы с нами в расстроенных чувствах: футбол удовлетворил всех.

И единственное, о чем мне приходится сегодня жалеть, это то, что долгожданный третий триумф Аргентины, в который, если честно, в этой жизни уже и не верилось, застал меня в том возрасте, когда сильные чувства – это уже скорее удел других. Поэтому да, без эмоций.