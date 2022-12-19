  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси опубликовал фото с Кубком мира из самолета
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси опубликовал фото с Кубком мира из самолета

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Сборная Аргентины возвращается домой с победой

Месси опубликовал фото с Кубком мира из самолета

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он держит Кубок мира в самолёте. Национальная команда Аргентины возвращается из Катара чемпионами мира.

Аргентинцы в финальном матче встречались со французами и одержали победу в серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами (3:3).

На этом турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде