Месси опубликовал фото с Кубком мира из самолета

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он держит Кубок мира в самолёте. Национальная команда Аргентины возвращается из Катара чемпионами мира .

Аргентинцы в финальном матче встречались со французами и одержали победу в серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами (3:3).

На этом турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи.