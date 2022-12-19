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Месси опубликовал фото с Кубком мира из самолета
Сборная Аргентины возвращается домой с победой
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он держит Кубок мира в самолёте. Национальная команда Аргентины возвращается из Катара
Аргентинцы в финальном матче встречались со французами и одержали победу в серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами (3:3).
На этом турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
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