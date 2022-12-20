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"Даже не знал время начала матчей". Лидер Италии признал, что почти не смотрел Чемпионат мира
Говорит, что было тяжело
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер и основной полузащитник сборной Италии Жоржиньо признался, что ему было тяжело смотреть Чемпионат мира 2022. Большинство игр прошли мимо него.
"Было очень тяжело, особенно в начале. Это было очень тяжело. Я не хотел смотреть игры. Я отправился в путешествие с семьей.
Я смотрел только пару игр друзей, которые играли там, но я даже не знал времени начала матча. Я не хотел смотреть, мне было неинтересно. Ближе к концу любитель футбола во мне вернулся и начал что-то смотреть", - сказал он в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, что после триумфа на Евро-2020, Италия сенсационно не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. Для одной из самых титулованных сборных в истории это был второй пропуск Мундиаля кряду.
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