"Даже не знал время начала матчей". Лидер Италии признал, что почти не смотрел Чемпионат мира

Лидер и основной полузащитник сборной Италии Жоржиньо признался, что ему было тяжело смотреть Чемпионат мира 2022. Большинство игр прошли мимо него.

"Было очень тяжело, особенно в начале. Это было очень тяжело. Я не хотел смотреть игры. Я отправился в путешествие с семьей.

Я смотрел только пару игр друзей, которые играли там, но я даже не знал времени начала матча. Я не хотел смотреть, мне было неинтересно. Ближе к концу любитель футбола во мне вернулся и начал что-то смотреть", - сказал он в интервью Sky Sport Italia.

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Напомним, что после триумфа на Евро-2020, Италия сенсационно не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. Для одной из самых титулованных сборных в истории это был второй пропуск Мундиаля кряду.