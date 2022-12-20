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"Даже не знал время начала матчей". Лидер Италии признал, что почти не смотрел Чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Говорит, что было тяжело

"Даже не знал время начала матчей". Лидер Италии признал, что почти не смотрел Чемпионат мира

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лидер и основной полузащитник сборной Италии Жоржиньо признался, что ему было тяжело смотреть Чемпионат мира 2022. Большинство игр прошли мимо него.

"Было очень тяжело, особенно в начале. Это было очень тяжело. Я не хотел смотреть игры. Я отправился в путешествие с семьей.

Я смотрел только пару игр друзей, которые играли там, но я даже не знал времени начала матча. Я не хотел смотреть, мне было неинтересно. Ближе к концу любитель футбола во мне вернулся и начал что-то смотреть", - сказал он в интервью Sky Sport Italia.

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Напомним, что после триумфа на Евро-2020, Италия сенсационно не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. Для одной из самых титулованных сборных в истории это был второй пропуск Мундиаля кряду.

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В статье: Италия Жоржиньо Фрелло
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