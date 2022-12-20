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Агуэро поставил 1000 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. Он выиграл в 8 раз больше
В отличие от Дрейка, знает на что ставить
Фото: twitter.com/Argentina
Бывший нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси станет лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он показал скриншоты из беттингового приложения.
Выигрыш составил 8264 доллара. Он сделал эту ставку ещё до старта чемпионата мира.
"17 ноября 2022 года я поставил на то, что Месси станет лучшим игроком чемпионата мира, и только теперь об этом вспомнил", – написал Агуэро.
Месси забил на Мундиале 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Всего у Лионеля 26 матчей, 13 голов и 8 голевых передач на чемпионатах мира.
Напомним, что канадский рэпер Дрейк поставил миллион долларов на то, что Аргентина выиграет финал у Франции в основное время. "Альбиселесте" победили по пенальти.
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