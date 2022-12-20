Агуэро поставил 1000 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. Он выиграл в 8 раз больше

Бывший нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси станет лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он показал скриншоты из беттингового приложения.

Выигрыш составил 8264 доллара. Он сделал эту ставку ещё до старта чемпионата мира.

"17 ноября 2022 года я поставил на то, что Месси станет лучшим игроком чемпионата мира, и только теперь об этом вспомнил", – написал Агуэро.

Месси забил на Мундиале 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Всего у Лионеля 26 матчей, 13 голов и 8 голевых передач на чемпионатах мира.

Напомним, что канадский рэпер Дрейк поставил миллион долларов на то, что Аргентина выиграет финал у Франции в основное время. "Альбиселесте" победили по пенальти.