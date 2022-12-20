  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Агуэро поставил 1000 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. Он выиграл в 8 раз больше
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агуэро поставил 1000 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. Он выиграл в 8 раз больше

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В отличие от Дрейка, знает на что ставить

Агуэро поставил 1000 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. Он выиграл в 8 раз больше

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Бывший нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси станет лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он показал скриншоты из беттингового приложения.

Sergio Aguero bet slip

Выигрыш составил 8264 доллара. Он сделал эту ставку ещё до старта чемпионата мира.

"17 ноября 2022 года я поставил на то, что Месси станет лучшим игроком чемпионата мира, и только теперь об этом вспомнил", – написал Агуэро.

Месси забил на Мундиале 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Всего у Лионеля 26 матчей, 13 голов и 8 голевых передач на чемпионатах мира.

Напомним, что канадский рэпер Дрейк поставил миллион долларов на то, что Аргентина выиграет финал у Франции в основное время. "Альбиселесте" победили по пенальти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Серхио Агуэро Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде