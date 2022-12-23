В сборной Франции осудили поведение Мартинеса в отношении Мбаппе

Федерация футбола Франции подала официальную жалобу на голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за его жестокие насмешки над Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022.

В сеть попало видео из раздевалки, на котором 30-летний аргентинец высмеял нападающего после драматичной победы над французами в финале Мундиаля (3:3, 4:2 пенальти). Мартинес в шутку объявил "минуту молчания" Килиану. Кроме того, он был замечен с куклой, к лицу которой было приклеено фото звезды "ПСЖ".

Президент французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре посчитал, что действия аргентинского вратаря зашли слишком далеко и написал официальное письмо с жалобой.