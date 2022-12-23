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В сборной Франции осудили поведение Мартинеса в отношении Мбаппе
Голкипер сборной Аргентины вел себя неподобающе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Франции подала официальную жалобу на голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за его жестокие насмешки над Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022.
В сеть попало видео из раздевалки, на котором 30-летний аргентинец высмеял нападающего после драматичной победы над французами в финале Мундиаля (3:3, 4:2 пенальти). Мартинес в шутку объявил "минуту молчания" Килиану. Кроме того, он был замечен с куклой, к лицу которой было приклеено фото звезды "ПСЖ".
Президент французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре посчитал, что действия аргентинского вратаря зашли слишком далеко и написал официальное письмо с жалобой.
"Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными в контексте спортивного соревнования, и мне это трудно понять. Это заходит слишком далеко. Мбаппе ведет себя образцово", – сказал он.
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