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В сборной Франции осудили поведение Мартинеса в отношении Мбаппе

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Голкипер сборной Аргентины вел себя неподобающе

В сборной Франции осудили поведение Мартинеса в отношении Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Франции подала официальную жалобу на голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за его жестокие насмешки над Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022.

В сеть попало видео из раздевалки, на котором 30-летний аргентинец высмеял нападающего после драматичной победы над французами в финале Мундиаля (3:3, 4:2 пенальти). Мартинес в шутку объявил "минуту молчания" Килиану. Кроме того, он был замечен с куклой, к лицу которой было приклеено фото звезды "ПСЖ".

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Президент французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре посчитал, что действия аргентинского вратаря зашли слишком далеко и написал официальное письмо с жалобой.

"Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными в контексте спортивного соревнования, и мне это трудно понять. Это заходит слишком далеко. Мбаппе ведет себя образцово", – сказал он.

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В статье: Аргентина Франция Чемпионат Мира-2022 Ноэль Ле Гре Килиан Мбаппе Эмилиано Мартинес
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Источник:
Sport Bible

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
23.12.2022 в 12:36
Тоесть для вас основная проблема кипер Аргентины?с его тупыми приколами?А то что судьи дали 6 пеналей сборной Аргентины из которых 5 абсолютно липовые, вас не беспокоит.Ну ладно..
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