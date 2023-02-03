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Месси признался, как победа Аргентины на ЧМ-2022 изменила его отношения с Мбаппе

Чемпионат мира FIFA
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Футболисты продолжают тепло общаться друг с другом

Месси признался, как победа Аргентины на ЧМ-2022 изменила его отношения с Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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В финале чемпионата мира-2022 в Катаре национальная сборная Аргентины обыграла сборную Франции, побыв победу в серии пенальти.

Лидер аргентинцев Лионель Месси рассказал, как победа над сборной Франции изменила его отношения с одноклубником Килиана Мбаппе:

"Мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо. Я тоже бывал с другой стороны, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о случившемся. И ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира на тот момент. Но правда в том, что с Килианом у нас нет проблем, наоборот", - цитирует Месси издание OLE.

Раньше Месси рассказал, что чувствовал после победы национальной сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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