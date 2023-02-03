Месси признался, как победа Аргентины на ЧМ-2022 изменила его отношения с Мбаппе

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре национальная сборная Аргентины обыграла сборную Франции, побыв победу в серии пенальти.
Лидер аргентинцев Лионель Месси рассказал, как победа над сборной Франции изменила его отношения с одноклубником Килиана Мбаппе:
"Мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо. Я тоже бывал с другой стороны, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о случившемся. И ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира на тот момент. Но правда в том, что с Килианом у нас нет проблем, наоборот", - цитирует Месси издание OLE.