Месси признался, как победа Аргентины на ЧМ-2022 изменила его отношения с Мбаппе

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре национальная сборная Аргентины обыграла сборную Франции, побыв победу в серии пенальти.

Лидер аргентинцев Лионель Месси рассказал, как победа над сборной Франции изменила его отношения с одноклубником Килиана Мбаппе: