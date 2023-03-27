Клубы, которые отпускают игроков на ЧМ, станут получать с 2026-го больше денег

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи подписали меморандум о сотрудничестве организаций вплоть до 31 декабря 2030 года. Клубы станут получать больше денег за своих игроков в сборных на Мундиале.

Фонд увеличится с 209 миллионов долларов, которые были распределены между клубами на чемпионатах мира 2018 и 2022, до 355 миллионов.

"Это знаменательный день для будущего футбола и его долгосрочной стабильности. Мы очень рады возобновить и укрепить наше соглашение о сотрудничестве с ECA, важной заинтересованной стороной, представляющей клубы со всей Европы.

Подтверждение нового Международного календаря матчей со стороны ECA обеспечивает необходимый баланс между клубным и национальным футболом. У нас впереди интересные проекты, в том числе новый клубный чемпионат мира ФИФА в 2025 году и новый клубный чемпионат мира ФИФА среди женщин. Тесное сотрудничество с клубами Европы и остального мира будет иметь важное значение для успеха этих мероприятий", – говорится в заявлении Джанни Инфантино на сайте ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира 2026 пройдет в Северной Америке. Его примут три страны: Канада, США и Мексика.