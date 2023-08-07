Женский ЧМ: Англия и Австралия прошли в четвертьфиналы

Женская сборная Англии обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Нигерии (0:0, пен. 4:2), а национальная команда Австралии разобралась с Данией (2:0).

Теперь сборным предстоит дождаться завтрашних матчей, чтобы узнать соперников на 1/4 финала женского чемпионата мира.

8-го августа в 1/8 сыграют Франция – Марокко и Колумбия – Ямайка. Австралия сыграет с победителем первой пары, тогда как Англия – со второй.

Напомним, что в четвертьфиналы уже аткже вышли национальные команды Испании, Нидерландов, Японии и Швеции. Четвертьфиналы будут сыграны 11-го и 12-го августа.