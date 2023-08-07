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Женский ЧМ: Англия и Австралия прошли в четвертьфиналы
Не оставили шансов Нигерии и Дании
Фото: twitter.com/Lionesses
Женская сборная Англии обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Нигерии (0:0, пен. 4:2), а национальная команда Австралии разобралась с Данией (2:0).
Vores VM slutter her ????#ForDanmark #FIFAWWC pic.twitter.com/hk6ev9nC2F— Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) August 7, 2023
Теперь сборным предстоит дождаться завтрашних матчей, чтобы узнать соперников на 1/4 финала женского чемпионата мира.
8-го августа в 1/8 сыграют Франция – Марокко и Колумбия – Ямайка. Австралия сыграет с победителем первой пары, тогда как Англия – со второй.
Напомним, что в четвертьфиналы уже аткже вышли национальные команды Испании, Нидерландов, Японии и Швеции. Четвертьфиналы будут сыграны 11-го и 12-го августа.
CMONNNNN pic.twitter.com/ejJp9GZUXw— Lionesses (@Lionesses) August 7, 2023
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