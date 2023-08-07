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Женский ЧМ: Англия и Австралия прошли в четвертьфиналы

Чемпионат мира FIFA
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Не оставили шансов Нигерии и Дании

Женский ЧМ: Англия и Австралия прошли в четвертьфиналы

Фото: twitter.com/Lionesses

Новина українською

Женская сборная Англии обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Нигерии (0:0, пен. 4:2), а национальная команда Австралии разобралась с Данией (2:0).

Теперь сборным предстоит дождаться завтрашних матчей, чтобы узнать соперников на 1/4 финала женского чемпионата мира.

8-го августа в 1/8 сыграют Франция – Марокко и Колумбия – Ямайка. Австралия сыграет с победителем первой пары, тогда как Англия – со второй.

Напомним, что в четвертьфиналы уже аткже вышли национальные команды Испании, Нидерландов, Японии и Швеции. Четвертьфиналы будут сыграны 11-го и 12-го августа.

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В статье: Австралия Англия Дания Нигерия женский чемпионат мира
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