Отбор на ЧМ-2026. Уверенная победа Аргентины в Боливии, Бразилия справилась с Перу

В южноамериканской ассоциации состоялись матчи второго тура отбора к ЧМ-2026. Аргентина и Бразилия снова смогли победить и остаются единственными сборными без потерь очков.

Лионель Месси не принимал участия в матче против Боливии, но помогал команде своим лидерским присутствием на скамейке запасных. Традиционно матчи в высокогорном Ла-Пасе трудно даются гостевым командам, но Аргентина уверенно сыграла против Боливии и забила сопернику три безответных мяча. Анхель Ди Мария сделал два ассиста, а голы забивали Энцо Фернандес, Николас Тальяфико и Николас Гонсалес.

Снова победила Бразилии, но команде Фернандо Диниса пришлось понервничать. Перу продемонстрировал неуступчивость и фаворит смог протолкнуть мяч в ворота только на 90-й минуте – Маркиньос замкнул с углового подачу Неймара. Ришарлисон снова без голов.

Впервые во главе сборной Уругвая проиграл Марсело Бьелса. “Небесно-голубые” уступили Эквадору, несмотря на то, что забили первыми. Скандальный эпизод произошел на 90+7 минуте, когда рефери после просмотра VAR отказался ставить пенальти в ворота Эквадора за фол кипера Галиндеса.

За Эквадор 70 минут провел 16-летний хавбек Кендри Паес, который в 2025 году перейдет в “Челси”.

Боливия – Аргентина 0:3

Голы: Фернандес 31, Тальяфико 42, Гонсалес 83

Аргентина: Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина – Фернандес (Корреа 87), Мак Аллистер (Паредес 85), де Пауль (Паласиос 76) – Гонсалес (Гарначо 85), Альварес (Мартинес 85), Ди Мария

Удаление: Фернандес 39 (Боливия)

Перу – Бразилия 0:1

Гол: Маркиньос 90

Бразилия: Эдерсон – Лоди, Габриэл, Маркиньос, Данилу (Вандресон 85) – Каземиро, Гимарайнс (Жоэлинтон 85) – Родриго, Неймар (Вейга 90+3), Рафинья (Мартинелли 85) – Ришарлисон (Жезус 64)

Эквадор – Уругвай 2:1

Голы: Торрес 45+5, Торрес 61 – Каноббио 38

На 51-й минуте Валенсия не реализовал пенальти (мимо)

Венесуэла – Парагвай 1:0

Гол: Рондон 90+3 (пен.)

Чили – Колумбия 0:0