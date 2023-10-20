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Саудовская Аравия может провести женский ЧМ-2035 по футболу
А в 2034 - мужской
Фото: Getty Images
Саудовская Аравия поборется за возможность проведения чемпионата мира среди женщин в 2035 году. Об этом сообщила технический директор женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб.
"Верю, что у женского футбола в Саудовской Аравии светлое будущее. Нужно время, чтобы попасть на чемпионат мира. Я знаю, что мы хотим принять мужской чемпионат мира - почему бы не принять женский в 2035 году?", - сказала Стааб.
Женская сборная Саудовской Аравии была сформирована в 2022 году и не участвовала в соревновательных турнирах.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может принять ЧМ-2034 среди мужчин.
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