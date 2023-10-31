Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: Австралия отказалась от борьбы
Human Rights Watch уже осудила ФИФА
FIFA
Австралия сняла свою кандидатуру на проведение чемпионата мира 2034 за несколько часов до закрытия подачи заявок на турнир. Саудовская Аравия осталась единственным претендентом на Мундиаль.
"Мы изучили возможность подать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не подаваться на соревнование 2034 года", – говорится в заявлении Football Australia.
Это случилось после того, как Узбекистан, Япония и Индия поддержали заявку Саудовской Аравии. Австралия рассчитывала заручиться поддержкой Индонезии, но в последний момент футбольная ассоциация решила также выразить поддержку стране Перского Залива.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За проведение ЧМ-2034 могли бороться только страны из Азии и Океании, так как Европа, Африка и Южная Америка проведут совместный Мундиаль в 2030 году. Это возмутило правозащитную организацию Human Rights Watch, которая осудила правила ФИФА.
Также HRW выступила с критикой дедлайна, который не позволял остальным желающим подготовить свои страны к проведению турнира, что сделало невозможным проведение турнира кем-либо кроме Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Лотар Маттеус о Золотом мяче Месси: Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо
- Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1
- Аналогов нет в мире: командующий ССО рассказал об украинских дронах, которые применяют даже в операциях под водой
- Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 12:48 Зарубежные Индонезия поддерживает заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году
- 20:20 Зарубежные Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: другим претендентам сложно подать заявку
- 10:01 Зарубежные Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны