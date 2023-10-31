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Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: Австралия отказалась от борьбы

Чемпионат мира FIFA
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Human Rights Watch уже осудила ФИФА

Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: Австралия отказалась от борьбы

FIFA

Новина українською

Австралия сняла свою кандидатуру на проведение чемпионата мира 2034 за несколько часов до закрытия подачи заявок на турнир. Саудовская Аравия осталась единственным претендентом на Мундиаль.

"Мы изучили возможность подать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не подаваться на соревнование 2034 года", – говорится в заявлении Football Australia.

Это случилось после того, как Узбекистан, Япония и Индия поддержали заявку Саудовской Аравии. Австралия рассчитывала заручиться поддержкой Индонезии, но в последний момент футбольная ассоциация решила также выразить поддержку стране Перского Залива.

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За проведение ЧМ-2034 могли бороться только страны из Азии и Океании, так как Европа, Африка и Южная Америка проведут совместный Мундиаль в 2030 году. Это возмутило правозащитную организацию Human Rights Watch, которая осудила правила ФИФА.

Также HRW выступила с критикой дедлайна, который не позволял остальным желающим подготовить свои страны к проведению турнира, что сделало невозможным проведение турнира кем-либо кроме Саудовской Аравии.

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В статье: Австралия Саудовская Аравия чемпионат мира 2034
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Источник:
insidethegames.biz

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