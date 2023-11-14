Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега игроков

Сборная Эритреи отказалась от участия в отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года, сообщает The Guardian.

Такое решение обусловлено тем, что власти страны опасаются побега игроков. Источник пишет, что игроки могут попросту сбежать и попросить политического убежища из-за репрессивного режима президента Эритреи Исайяса Афверки. Он, в частности, навязывает пожизненную военную службу многим подданным страны.

Представители Национальной федерации футбола Эритреи пытались уговорить министерство спорта и культуры дать команде разрешение на игру, но получили отказ. Футболисты готовились к первым двум матча отбора в течение трех месяцев, но в самый последний момент им сообщили, что они не будут учавствовать в турнире.

16 ноября Эритрея должна была сыграть свой стартовый матч отбора против Марокко. Эта игра отменена. Национальная команда не играла с января 2020 года, а в официальных матчах – с 2019 года. Она была исключена из рейтинга ФИФА.