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Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега игроков

Чемпионат мира FIFA

Власти страны опасаются, что футболисты могут не вернуться на родину

Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега игроков

Фото: The Guardian/ Alamy

Новина українською
Новина українською

Сборная Эритреи отказалась от участия в отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года, сообщает The Guardian.

Такое решение обусловлено тем, что власти страны опасаются побега игроков. Источник пишет, что игроки могут попросту сбежать и попросить политического убежища из-за репрессивного режима президента Эритреи Исайяса Афверки. Он, в частности, навязывает пожизненную военную службу многим подданным страны.

Представители Национальной федерации футбола Эритреи пытались уговорить министерство спорта и культуры дать команде разрешение на игру, но получили отказ. Футболисты готовились к первым двум матча отбора в течение трех месяцев, но в самый последний момент им сообщили, что они не будут учавствовать в турнире.

16 ноября Эритрея должна была сыграть свой стартовый матч отбора против Марокко. Эта игра отменена. Национальная команда не играла с января 2020 года, а в официальных матчах – с 2019 года. Она была исключена из рейтинга ФИФА.

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Источник:
The Guardian
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
14.11.2023 в 14:57
Це показник...це друзі пукіна)
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
14.11.2023 в 14:57
Це показник...це друзі пукіна)
Ответить
0
0

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