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Месси сыграет против Суареса. Аргентина - Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Поединок состоится в 02:00 по Киеву
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
17 ноября состоится матч 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2026, в котором сборная Аргентины встретится с Уругваем. Поединок пройдет на "Эстадио Альберто Хакинто Армандо" и начнется в 02:00 по киевскому времени.
Подопечные Лионеля Скалони имеют 4 победы в 4 матчах. В общей сложности аргентинцы имеют 8-матчевую серию из побед. В то время время как команда Марсело Бьелсы при 2 победах имеет 1 ничью и 1 поражение. Аргентина с 12 набранными очками занимает 1-е место в турнирной таблице. Уругвай с 7 баллами идет вторым.
Онлайн видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка
Аргентина - Уругвай
17 ноября, 02:00
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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