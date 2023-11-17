  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Наставник сборной Аргентины: Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник сборной Аргентины: Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем

Чемпионат мира FIFA

Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия альбиселесте

Наставник сборной Аргентины: Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Лионель Скалони высказался после матча Аргентины с Уругваем (0:2) в отборе ЧМ-2026.

Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "альбиселесте".

"Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем.

Нас нельзя считать непобедимыми - я говорил это раньше и продолжу говорить", - сказал главный тренер сборной Аргентины.

По теме
yellow-arrow
Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии
yellow-arrow
Главный тренер сборной Чили подал в отставку
yellow-arrow
Бывший форвард Шахтера ассистировал в своем предпоследнем матче за сборную
Лионель Месси Аргентина Лионель Скалони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
apnews
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости