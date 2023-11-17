Наставник сборной Аргентины: Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем

Лионель Скалони высказался после матча Аргентины с Уругваем (0:2) в отборе ЧМ-2026.

Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "альбиселесте".

"Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем.

Нас нельзя считать непобедимыми - я говорил это раньше и продолжу говорить", - сказал главный тренер сборной Аргентины.