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Наставник сборной Аргентины: Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем
Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия альбиселесте
Getty Images / Global Images Ukraine
Лионель Скалони высказался после матча Аргентины с Уругваем (0:2) в отборе ЧМ-2026.
Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "альбиселесте".
"Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем.
Нас нельзя считать непобедимыми - я говорил это раньше и продолжу говорить", - сказал главный тренер сборной Аргентины.
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