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Тренер Бразилии после двух поражений: Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться с Аргентиной

Чемпионат мира FIFA

Фернандо Диниз оценил игру Бразилии

Тренер Бразилии после двух поражений: Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться с Аргентиной

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Фернандо Диниз оценил поражение Бразилии от Колумбии (1:2) в отборе ЧМ-2026.

"Команда проиграла два матча подряд, и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недостатки устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем [0:2].

Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной", - сказал главный тренер сборной Бразилии.

Матч Бразилия - Аргентина состоится в ночь на 22 ноября.

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Бразилия Аргентина
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Источник:
cbf.com
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