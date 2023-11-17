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Тренер Бразилии после двух поражений: Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться с Аргентиной
Фернандо Диниз оценил игру Бразилии
Фото: Goal.com
Фернандо Диниз оценил поражение Бразилии от Колумбии (1:2) в отборе ЧМ-2026.
"Команда проиграла два матча подряд, и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.
Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недостатки устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем [0:2].
Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной", - сказал главный тренер сборной Бразилии.
Матч Бразилия - Аргентина состоится в ночь на 22 ноября.
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