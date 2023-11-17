Тренер Бразилии после двух поражений: Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться с Аргентиной

Фернандо Диниз оценил поражение Бразилии от Колумбии (1:2) в отборе ЧМ-2026.

"Команда проиграла два матча подряд, и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недостатки устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем [0:2].

Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной", - сказал главный тренер сборной Бразилии.