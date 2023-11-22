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Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы после матча с Перу
Игроки сборной Венесуэлы вступили в конфликт с полицией
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Венесуэлы на выезде сыграла вничью с Перу (1:1) в рамках отбора ЧМ-2026.
После матча игроки гостей попытались подойти к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, однако перуанская полиция не позволила им этого сделать, перегородив путь щитами. Защитника венесуэльцев Науэля Феррареси, который активно спорил с полицейскими, ударили дубинкой.
На флеш-интервью после матча Феррареси появился с двумя перебинтованными пальцами.
"Меня ударили дубинкой дважды, есть небольшое повреждение", - сказал защитник сборной Венесуэлы.
Así fue el momento en el que Ferraresi y la selección venezolana fueron agredidos por la policía de Perú ???? pic.twitter.com/Rz1Np4PElL— Meridiano (@Meridianoonline) November 22, 2023
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