Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы после матча с Перу

Сборная Венесуэлы на выезде сыграла вничью с Перу (1:1) в рамках отбора ЧМ-2026.

После матча игроки гостей попытались подойти к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, однако перуанская полиция не позволила им этого сделать, перегородив путь щитами. Защитника венесуэльцев Науэля Феррареси, который активно спорил с полицейскими, ударили дубинкой.

На флеш-интервью после матча Феррареси появился с двумя перебинтованными пальцами.

"Меня ударили дубинкой дважды, есть небольшое повреждение", - сказал защитник сборной Венесуэлы.