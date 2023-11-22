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Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы после матча с Перу

Чемпионат мира FIFA

Игроки сборной Венесуэлы вступили в конфликт с полицией

Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы после матча с Перу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сборная Венесуэлы на выезде сыграла вничью с Перу (1:1) в рамках отбора ЧМ-2026.

После матча игроки гостей попытались подойти к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, однако перуанская полиция не позволила им этого сделать, перегородив путь щитами. Защитника венесуэльцев Науэля Феррареси, который активно спорил с полицейскими, ударили дубинкой.

На флеш-интервью после матча Феррареси появился с двумя перебинтованными пальцами.

"Меня ударили дубинкой дважды, есть небольшое повреждение", - сказал защитник сборной Венесуэлы.

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