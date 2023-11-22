Месси был заменен в матче с Бразилией из-за дискомфорта. У него мышечная травма

Аргентинский футболист Лионель Месси завершил 2023 год с мышечной проблемой после квалификации к Чемпионату мира. В матче против Бразилии, который состоялся на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, игрок получил травму паха и был заменен на 78-й минуте.

"Я почувствовал дискомфорт в моей аддукторе", - сказал Месси. - "Это была моя последняя игра в этом году, поэтому у меня есть время, чтобы выздороветь".

Месси, который играет за "Интер Майами", ранее пропускал часть сезона MLS из-за травмы подколенного сухожилия. Несмотря на тяжелый сезон и некоторые травмы, футболист выразил надежду на полное восстановление и готовность к новым вызовам в 2024 году.

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Несмотря на травму, Месси остается оптимистом и отмечает победу Аргентины над Бразилией в отборочном турнире к ЧМ. Его команда продолжает достигать исторических успехов, одолев сильного соперника на его собственном поле.