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Месси был заменен в матче с Бразилией из-за дискомфорта. У него мышечная травма
Аргентинский футболист завершил 2023 год с травмой, однако радуется победе над Бразилией в отборочном турнире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский футболист Лионель Месси завершил 2023 год с мышечной проблемой после квалификации к Чемпионату мира. В матче против Бразилии, который состоялся на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, игрок получил травму паха и был заменен на 78-й минуте.
"Я почувствовал дискомфорт в моей аддукторе", - сказал Месси. - "Это была моя последняя игра в этом году, поэтому у меня есть время, чтобы выздороветь".
Месси, который играет за "Интер Майами", ранее пропускал часть сезона MLS из-за травмы подколенного сухожилия. Несмотря на тяжелый сезон и некоторые травмы, футболист выразил надежду на полное восстановление и готовность к новым вызовам в 2024 году.
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Несмотря на травму, Месси остается оптимистом и отмечает победу Аргентины над Бразилией в отборочном турнире к ЧМ. Его команда продолжает достигать исторических успехов, одолев сильного соперника на его собственном поле.
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