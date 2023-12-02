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Сборная Германии - победитель юношеского ЧМ-2023. Видеообзор матча
В финале обыграли сборную Франции в серии пенальти
Фото: Getty Images
Сборная Германии U-17 впервые стала победителем юношеского ЧМ-2023. В финале немецкая машина обыграла в серии пенальти юношескую сборную Франции со счетом 4:3. Основное время закончилось со счетом 2:2.
19-й юношеский чемпионат мира начался в Индонезии 10 ноября. Турнир проводился впервые с 2019 года. В 2021-м соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.
Германия стала первой в истории сборной U17, которая выиграла ЧМ и Евро в одном году. Летом на Чемпионате Европы они также встретились со сборной Франции и обыграли ее в серии пенальти со счетом 5:4.
Украина не участвовала в турнире, потому что не смогла пройти в основную сетку турнира.
Чемпионат мира-2023 U17. Финал
Германия - Франция 2:2 (4:3 по пенальти)
Голы: Бруннер, 29 (пенальти), Дарвих, 51 - Буабре, 53, Амугу, 85
Удаление: Олаве, 69 (Германия, вторая желтая)
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