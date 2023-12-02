  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сборная Германии - победитель юношеского ЧМ-2023. Видеообзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Германии - победитель юношеского ЧМ-2023. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

В финале обыграли сборную Франции в серии пенальти

Сборная Германии - победитель юношеского ЧМ-2023. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

Сборная Германии U-17 впервые стала победителем юношеского ЧМ-2023. В финале немецкая машина обыграла в серии пенальти юношескую сборную Франции со счетом 4:3. Основное время закончилось со счетом 2:2.

19-й юношеский чемпионат мира начался в Индонезии 10 ноября. Турнир проводился впервые с 2019 года. В 2021-м соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

Германия стала первой в истории сборной U17, которая выиграла ЧМ и Евро в одном году. Летом на Чемпионате Европы они также встретились со сборной Франции и обыграли ее в серии пенальти со счетом 5:4.

Украина не участвовала в турнире, потому что не смогла пройти в основную сетку турнира.

Чемпионат мира-2023 U17. Финал

Германия - Франция 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Бруннер, 29 (пенальти), Дарвих, 51 - Буабре, 53, Амугу, 85

Удаление: Олаве, 69 (Германия, вторая желтая)

По теме
yellow-arrow
В Бразилии не исключают проведения товарищеского матча с Россией
yellow-arrow
Данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года в россии попали в открытый доступ
yellow-arrow
Родриго подвергся расизму после матча с Аргентиной: Мои соцсети были наполнены оскорблениями
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости