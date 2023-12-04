Президент УЕФА выразил недовольство относительно проведения зимнего ЧМ

Александер Чеферин призвал ФИФА пересмотреть своё решение и рассмотреть альтернативные варианты для проведения ЧМ-2034.

"Но я уверен в одном: зимний чемпионат мира не был хорошим для футбола, и было бы глупо повторять его снова. Поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг", - сказал президент УЕФА