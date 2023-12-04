Чемпионат мира FIFA
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Президент УЕФА выразил недовольство относительно проведения зимнего ЧМ
Чеферин против проведения зимнего ЧМ по футболу
Фото: uefa.com/insideuefa
Александер Чеферин призвал ФИФА пересмотреть своё решение и рассмотреть альтернативные варианты для проведения ЧМ-2034.
"Но я уверен в одном: зимний чемпионат мира не был хорошим для футбола, и было бы глупо повторять его снова. Поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг", - сказал президент УЕФА
Напомним, что прошлый ЧМ-22 состоялся в Катаре с 20 ноября по 18 декабря
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