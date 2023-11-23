Чеферин: Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на Евро

Президент УЕФА, словенец по национальности, Александер Чеферин заявил, что был бы рад, если бы больше балканских стран пробились на Евро-2024 . В том числе, и сборная Боснии и Герцеговины, против которой в плей-офф отбора сыграет Украины.

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Правда, стоит отметить, что свои слова Чеферин сказал сербским СМИ еще 19 ноября, до окончания группового отборочного турнира.

"Я рад, что три сборные из этого региона близки к тому, чтобы попасть на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на чемпионат, но у них нет шансов [напрямую]. У Боснии и Герцеговины есть шанс пробиться через плей-офф, но то, как они играют... Я бы, конечно, хотел, чтобы как можно больше сборных из этого региона попали на чемпионат Европы" – заявил тогда Чеферин.

Отметим, что за месяц до ключевого матча между Украиной и Италией Чеферин заявил, что "Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа". В компенсированное время матча при счете 0:0 арбитры не поставили в ворота итальянцев пенальти за фол на Михаиле Мудрике.