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"После ЧМ-2006". Милевский раскрыл сумму самых больших премиальных в карьере
Впечатляющая сумма, как для того времени
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в своей карьере.
"Самые большие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира.
А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям было, наверное", - поделился Милевский во время стрима на своем канале в Twitch.
Напомним, на ЧМ-2006 года сборная Украины дошла до 1/4 финала. В 1/8 финала Мундиаля, против Швейцарии Милевский забил удар в серии пенальти паненкой.
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