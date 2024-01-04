"После ЧМ-2006". Милевский раскрыл сумму самых больших премиальных в карьере

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в своей карьере.

"Самые большие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира.

А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям было, наверное", - поделился Милевский во время стрима на своем канале в Twitch.