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Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали
Артем вспомнил былые годы
Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский вспомнил матч 2-го тура группового этапа
"Когда уже матч, в котором я забил, завершился, мы собрались, быстро помылись и поехали в аэропорт. Мы сразу улетали. Мне звонят, поздравляют родители, друзья. Я говорю: "Да ладно, что такого? Мы 1:5 сгорели". Не до радости.
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Пока мы летели из Мадрида в Киев, так нормально стресс убрали. И когда меня встречали кенты в аэропорту, у меня уже было другое настроение. Я кричал: "Я Касильясу забил", – сказал Милевский.
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