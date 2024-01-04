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Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали

Лига Чемпионов
Обновлено

Артем вспомнил былые годы

Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский вспомнил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (1:5) в сезоне 2006/07.

"Когда уже матч, в котором я забил, завершился, мы собрались, быстро помылись и поехали в аэропорт. Мы сразу улетали. Мне звонят, поздравляют родители, друзья. Я говорю: "Да ладно, что такого? Мы 1:5 сгорели". Не до радости.

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Пока мы летели из Мадрида в Киев, так нормально стресс убрали. И когда меня встречали кенты в аэропорту, у меня уже было другое настроение. Я кричал: "Я Касильясу забил", – сказал Милевский.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Реал (Мадрид)
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Источник:
Канал Артема Мілевського на Twitch
Опубликовал: Михаил Черныш
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