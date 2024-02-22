Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте до ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте останется на посту главного тренера сборной Испании как минимум до 2026 года.

Управляющий комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) во время своего заседания в четверг разрешила федерации использовать пункт о продлении контракта с 62-летним специалистом до чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Под руководством де ла Фуэнте "красная фурия" одержала 8 побед в 10-и поединках, победила в Лиге наций-2023 и вышла в финальную стадию Чемпионата Европы-2024.