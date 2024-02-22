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Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте до ЧМ-2026
Акт доверия со стороны федерации футбола
RFEF
Луис де ла Фуэнте останется на посту главного тренера сборной Испании как минимум до 2026 года.
Управляющий комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) во время своего заседания в четверг разрешила федерации использовать пункт о продлении контракта с 62-летним специалистом до чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Под руководством де ла Фуэнте "красная фурия" одержала 8 побед в 10-и поединках, победила в Лиге наций-2023 и вышла в финальную стадию Чемпионата Европы-2024.
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