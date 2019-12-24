Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса

Привет, друзья! Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый видос из серии "жены и девушки футболистов".

В этом выпуске вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов итальянского "Ювентуса". В моем видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Криштиану Роналду, Джорджио Кьеллини, Пауло Дибалы, Гонсало Игуаина, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Буффона, Миралема Пьянича. Приятного просмотра!