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Роскошные девушки украинских футболистов устроили соблазнительную фотосессию в Дубае. ФОТО

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Парни, держитесь.

Роскошные девушки украинских футболистов устроили соблазнительную фотосессию в Дубае. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Как уже стало известно, многие украинские футболисты отправляются на отдых целыми компаниями.

Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Александр Сваток – не исключение.

А пока футболисты занимаются своими мужскими делами, их девушки бросились пополнять свои коллекции фото в инстаграме.

Мария и Дарья (девушки Леднева и Сватка соответственно, Шапаренко пока одинок) уже на пару собрали крайне эффектную фотосессию.

Поклонники в восторге.

Have a good Saturday evening

Публикация от _Di_ (@daa_dii_)

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

Twins @daa_dii_

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

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В статье: Александр Сваток Украинская Премьер-лига Богдан Леднев вТренде
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