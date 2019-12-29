Роскошные девушки украинских футболистов устроили соблазнительную фотосессию в Дубае. ФОТО

Как уже стало известно, многие украинские футболисты отправляются на отдых целыми компаниями.

Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Александр Сваток – не исключение.

А пока футболисты занимаются своими мужскими делами, их девушки бросились пополнять свои коллекции фото в инстаграме.

Мария и Дарья (девушки Леднева и Сватка соответственно, Шапаренко пока одинок) уже на пару собрали крайне эффектную фотосессию.

Поклонники в восторге.