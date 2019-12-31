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Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО

Новости
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Последний дайджест года.

Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Новый год уже фактически стучится в двери.

И большинство футболистов променяло нарядные елки и снег на жаркое солнце и песок.

Игроки отдыхают в теплых краях, а на снег они еще успеют насмотреться.

Беньямин Вербич вербует в "Динамо" своего друга и коллегу по сборной Андража Шпорара в Дубае.

When in Dubai...

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

Появление Шпорара (или любого другого нападающего) в столичном клубе ставит под сомнение будущее в команде Франа Соля – но пока испанец проводит время в Париже со звездой ПСЖ Пабло Сарабией.

Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО - изображение 1

Тайсон не горит желанием возвращаться в "Шахтер" и пока отдыхает в компании бразильской легенды Клаудио Таффарела и экс-одноклубника по "Интернасьоналу" Пабло Гиньясы.

А вот другой бразилец из "Шахтера" Исмаили – на родине первым делом занялся благотворительностью.

Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО - изображение 2Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО - изображение 3Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО - изображение 4

И единственный не-легионер в этом дайджесте – Артем Беседин ждет решения по своему делу в Доминиканской Республике со своей очаровательной женой.

Публикация от Artem Besedin (@artembesedin)

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили Артем Беседин Украинская Премьер-лига Беньямин Вербич вТренде Фран Сол
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