Дайджест отпусков. Вербич вербует Шпорара, Тайсон тусит с легендой, Беседин ждет решения УЕФА. ФОТО

Новый год уже фактически стучится в двери.

И большинство футболистов променяло нарядные елки и снег на жаркое солнце и песок.

Игроки отдыхают в теплых краях, а на снег они еще успеют насмотреться.

Беньямин Вербич вербует в "Динамо" своего друга и коллегу по сборной Андража Шпорара в Дубае.

Появление Шпорара (или любого другого нападающего) в столичном клубе ставит под сомнение будущее в команде Франа Соля – но пока испанец проводит время в Париже со звездой ПСЖ Пабло Сарабией.

Тайсон не горит желанием возвращаться в "Шахтер" и пока отдыхает в компании бразильской легенды Клаудио Таффарела и экс-одноклубника по "Интернасьоналу" Пабло Гиньясы.

А вот другой бразилец из "Шахтера" Исмаили – на родине первым делом занялся благотворительностью.

И единственный не-легионер в этом дайджесте – Артем Беседин ждет решения по своему делу в Доминиканской Республике со своей очаровательной женой.