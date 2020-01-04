Ира Морозюк или Анна Кравец? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, а футболисты разъехались по теплым странам.

Что же делать, кроме ожидания новостей о трансферах?

Почему бы не сразиться девушкам и женам футболистов?

UA-Футбол запускает турнир Ukrainian football WAG (сокращение от английского wife and girlfriend).

40 кандидаток, прошедших жесткий редакционный кастинг, будут распределены на восемь групп, победительницы которых сразятся в четвертьфинале, а потом в полуфинале и финале.

Кто победит – решать только вам, путем честного, но предвзятого голосования в нашем telegram-канале.

Только ваши личные симпатии и представления о прекрасном.

Подписывайтесь и определите победительницу!