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Ира Морозюк или Анна Кравец? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?

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(1 голосов)

Турнир от UA-Футбол.

Ира Морозюк или Анна Кравец? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?
UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, а футболисты разъехались по теплым странам.

Что же делать, кроме ожидания новостей о трансферах?

Почему бы не сразиться девушкам и женам футболистов?

UA-Футбол запускает турнир Ukrainian football WAG (сокращение от английского wife and girlfriend).

40 кандидаток, прошедших жесткий редакционный кастинг, будут распределены на восемь групп, победительницы которых сразятся в четвертьфинале, а потом в полуфинале и финале.

Кто победит – решать только вам, путем честного, но предвзятого голосования в нашем telegram-канале.

Только ваши личные симпатии и представления о прекрасном.

Подписывайтесь и определите победительницу!

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В статье: Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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dimetradze (Кременчуг)
04.01.2020 в 11:33
Обладателем станет д.о.л.б.о.е.б админ,который постит всякую хрень на футбольном сайте
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