Ира Морозюк или Анна Кравец? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?
Турнир от UA-Футбол.
Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, а футболисты разъехались по теплым странам.
Что же делать, кроме ожидания новостей о трансферах?
Почему бы не сразиться девушкам и женам футболистов?
UA-Футбол запускает турнир Ukrainian football WAG (сокращение от английского wife and girlfriend).
40 кандидаток, прошедших жесткий редакционный кастинг, будут распределены на восемь групп, победительницы которых сразятся в четвертьфинале, а потом в полуфинале и финале.
Кто победит – решать только вам, путем честного, но предвзятого голосования в нашем telegram-канале.
Только ваши личные симпатии и представления о прекрасном.
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Комментарии (1)
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dimetradze (Кременчуг)
04.01.2020 в 11:33
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