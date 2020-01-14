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Скандальная модель Playboy сделала татуировки с изображением Месси в интимных местах. ФОТО

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Жена Лео не в восторге от таких фанаток.

Скандальная модель Playboy сделала татуировки с изображением Месси в интимных местах. ФОТО
UA-Футбол
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Сьюзи Кортес хорошо известна болельщикам "Барселоны".

Бразильская модель давно прославилась своей страстью к лидеру "сине-гранатовых" Лионелю Месси.

Любовь безответна: аргентинец не отвечает взаимностью и даже заблокировал красотку в социальных сетях по просьбе жены Антонеллы, которую начали раздражать откровенные референсы в сторону футболиста от скандальной фанатки.

Но это никак не мешает Сьюзи продолжать всячески демонстрировать свои чувства к шестикратному обладателю "Золотого мяча".

Обладательница официального титула "Мисс Бум Бум" за самую красивую пятую точку придумала новый способ показать свою любовь.

Девушка сделала татуировку с лицом Месси практически в зоне бикини.

Скандальная модель Playboy сделала татуировки с изображением Месси в интимных местах. ФОТО - изображение 1

Ранее у экс-модели Playboy уже было тату, посвященное Лео – аккурат над ягодицами.

Скандальная модель Playboy сделала татуировки с изображением Месси в интимных местах. ФОТО - изображение 2

Это действительно любовь.

Скандальная модель Playboy сделала татуировки с изображением Месси в интимных местах. ФОТО - изображение 3
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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига вТренде
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