Скандальная модель Playboy сделала татуировки с изображением Месси в интимных местах. ФОТО
Жена Лео не в восторге от таких фанаток.
Сьюзи Кортес хорошо известна болельщикам "Барселоны".
Бразильская модель давно прославилась своей страстью к лидеру "сине-гранатовых" Лионелю Месси.
Любовь безответна: аргентинец не отвечает взаимностью и даже заблокировал красотку в социальных сетях по просьбе жены Антонеллы, которую начали раздражать откровенные референсы в сторону футболиста от скандальной фанатки.
Но это никак не мешает Сьюзи продолжать всячески демонстрировать свои чувства к шестикратному обладателю "Золотого мяча".
Обладательница официального титула "Мисс Бум Бум" за самую красивую пятую точку придумала новый способ показать свою любовь.
Девушка сделала татуировку с лицом Месси практически в зоне бикини.
Ранее у экс-модели Playboy уже было тату, посвященное Лео – аккурат над ягодицами.
Это действительно любовь.