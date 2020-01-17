Глава Федерации футбола Испании обвиняется в нападении на женщину и нанесении побоев

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Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес оказался на скамье подсудимых по обвинению в нападении на женщину.

Ясмин Эид-Маччен делала перепланировку в доме функционера и между ними случился конфликт.

Инцидент произошел еще в 2017-м году в центре Валенсии.

После "короткого разговора на повышенных тонах", мужчина схватил женщину и начал ее грубо трясти.

По данным обвинения, потерпевшая получила травмы ребер, запястья и шейного отдела позвоночника, а также была сильно травмирована психологически.

На восстановление от полученных повреждений ушло 262 дня.

Суд отпустил чиновника под залог в 21 тысячу евро, которая будет передана потерпевшей, если Рубиалеса признают виновным.

Помимо этого, сторона обвинения требует стянуть с функционера еще 2400 евро за нанесенные побои.

Однако, сам обвиняемый не собирается уходить в глухую оборону.

Рубиалес подал на женщину встречный иск, обвиняя ее в сексуальных домогательствах.

По его словам, Эид-Маччен пыталась соблазнить его, а впоследствии начала оскорблять, называя "сукиным сыном" и обещая "отрезать яйца".

Скорее всего, женщина получит штраф в размере 1200 евро.