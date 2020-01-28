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По стопам Милевского. Скандальный форвард с горячей подругой запускает свое реалити-шоу

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Интересное продолжение карьеры.

По стопам Милевского. Скандальный форвард с горячей подругой запускает свое реалити-шоу
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно Артем Милевский решил совмещать футбольный мяч и видеокамеру, запустив собственное шоу на YouTube.

По его стопам решил пойти и другой некогда талантливый, но скандальный форвард.

1 января Никлас Бенднер перестал быть игроком датского "Копенгагена".

Однако, футболист неожиданно решил повременить с поисками нового клуба и стать звездой ТВ.

Вместе со своей девушкой Филин игрок снимется в реалити шоу, которое получило крайне оригинальное название "Никлас и Филин".

Шоу стартует на датском стриминговом сервисе D-Play уже весной этого года.

"Мы уже давно привыкли быть в центре внимания СМИ.

О нас написано много историй, и мы обнаружили, что едва ли половина из них правдивы.

Теперь у нас будет возможность показать все так, как есть на самом деле", - говорит Бендтнер.

32-летний Никлас (460 тысяч подписчиков в интаграме) и 26-летняя Филин (322 тысячи) вместе уже три года и получили почетный, но неофициальный титул "Датские Бекхэмы".

Уже ради красотки Филин стоит посмотреть это шоу, пусть даже без знания языка.

I really miss aperol and summer

Публикация от P H I L I N E P I (@philineroepstorff)

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В статье: Артем Милевский Никлас Бендтнер вТренде
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