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Испанские СМИ раскопали, сколько Роналду платит своей девушке за выполнение ее обязанностей

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Хорошее место работы.

Испанские СМИ раскопали, сколько Роналду платит своей девушке за выполнение ее обязанностей
UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду – глава огромной бизнес-империи, построенной вокруг его имени.

Его девушку Джорджину Родригес тоже можно причислить к одному из подразделений этой империи.

Always with me

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Красотка берет на себя всю работу по дому и ухаживает за детьми, а португалец выплачивает ей "зарплату".

Джорджина получает от 80 до 100 тысяч евро в месяц на семейные расходы, согласно исследованию журналистов испанского Telecinco.

Плюс девушка зарабатывает на своем инстаграме, каждый рекламный пост в котором оценивается в 8 тысяч евро.

А за одно интервью с эффектной брюнеткой ее представители просят до 100 тысяч евро.

Если верить отчету France Football, футболист только на официальной зарплате в Юве зарабатывает 239 тысяч в день.

И это не считая его активной внефутбольной деятельности.

Выходит, на ежемесячные расходы своей возлюбленной игрок выделяет меньше половины своего дневного заработка.

Остальное ей приходиться зарабатывать самой.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Джорджина Родригес Ювентус
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