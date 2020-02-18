Испанские СМИ раскопали, сколько Роналду платит своей девушке за выполнение ее обязанностей
Хорошее место работы.
Криштиану Роналду – глава огромной бизнес-империи, построенной вокруг его имени.
Его девушку Джорджину Родригес тоже можно причислить к одному из подразделений этой империи.
Красотка берет на себя всю работу по дому и ухаживает за детьми, а португалец выплачивает ей "зарплату".
Джорджина получает от 80 до 100 тысяч евро в месяц на семейные расходы, согласно исследованию журналистов испанского Telecinco.
Плюс девушка зарабатывает на своем инстаграме, каждый рекламный пост в котором оценивается в 8 тысяч евро.
А за одно интервью с эффектной брюнеткой ее представители просят до 100 тысяч евро.
Если верить отчету France Football, футболист только на официальной зарплате в Юве зарабатывает 239 тысяч в день.
И это не считая его активной внефутбольной деятельности.
Выходит, на ежемесячные расходы своей возлюбленной игрок выделяет меньше половины своего дневного заработка.
Остальное ей приходиться зарабатывать самой.