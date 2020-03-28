В стиле Месси. Виктор Цыганков показал совместную тренировку со своим псом. ВИДЕО

Тренировки Лионеля Месси со своим домашним питомцем Халком уже стали легендой интернета.

Видео на странице жены футболиста Антонелы Роккуццо набрало уже больше 10 миллионов просмотров.

Но вот в украинском футболе нашелся тот, кто сможет бросить вызов аргентинцу.

Виктор Цыганков недавно прорекламировал инстаграм-страницу своего песика Лаки.

А теперь лидер «Динамо» записал совместную тренировку во время карантина.

Нужно отдать Лаки должное – оппонент он достойный и даже сумел отобрать мяч у украинской звезды.