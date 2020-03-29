Когда все барбершопы закрыты. Звезды футбола начали стричься налысо. ФОТО

Не так давно Эден Азар взбудоражил общественность, сбрив волосы на голове "под ноль".

Кажется, пример бельгийца оказался заразительным.

Позже в новом образе предстал полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес.

Не смог пройти мимо очередного флешмоба и главный модник АПЛ Эктор Бельерин.

А буквально вчера вечером имидж сменил и форвард МЮ Антони Марсьяль.

Игроков можно понять – волосы растут, а все барбершопы в округе закрыты.

Вот и приходится идти на эксперименты.