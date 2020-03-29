Когда все барбершопы закрыты. Звезды футбола начали стричься налысо. ФОТО
Почему бы и нет?
Не так давно Эден Азар взбудоражил общественность, сбрив волосы на голове "под ноль".
Кажется, пример бельгийца оказался заразительным.
Позже в новом образе предстал полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес.
Не смог пройти мимо очередного флешмоба и главный модник АПЛ Эктор Бельерин.
А буквально вчера вечером имидж сменил и форвард МЮ Антони Марсьяль.
Игроков можно понять – волосы растут, а все барбершопы в округе закрыты.
Вот и приходится идти на эксперименты.
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