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Когда все барбершопы закрыты. Звезды футбола начали стричься налысо. ФОТО

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Почему бы и нет?

Когда все барбершопы закрыты. Звезды футбола начали стричься налысо. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно Эден Азар взбудоражил общественность, сбрив волосы на голове "под ноль".

Кажется, пример бельгийца оказался заразительным.

Позже в новом образе предстал полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес.

Не смог пройти мимо очередного флешмоба и главный модник АПЛ Эктор Бельерин.

Stay home, enjoy the sun

Публикация от Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

А буквально вчера вечером имидж сменил и форвард МЮ Антони Марсьяль.

STAY Home

Публикация от Anthony Martial (@martial_9)

Игроков можно понять – волосы растут, а все барбершопы в округе закрыты.

Вот и приходится идти на эксперименты.

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В статье: Эден Азар Антони Марсьяаль Сауль Ньигес Эктор Бельерин вТренде
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