Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм во время карантина. ФОТО

Когда заперт в четырех стенах, делать особо нечего, а руки сами тянутся лишний раз к холодильнику.

В бой с лишними килограммами и плохой формой вступает Лиза Третьякова.

Жена полузащитника «Александрии» Максима Третьякова – звезда инстаграма.

Эффектная брюнетка активно ведет свою страничку, на которую подписано уже больше 100 тысяч человек.

Там девушка дает поклонникам советы по правильному режиму питания и демонстрирует свои тренировки вместе с мужем.

Кроме того, Лиза активно развивает сразу два параллельных проекта: собственную линию одежды и ассортимент тональных кремов.

В условиях карантина, когда все сидят дома и у людей куча времени, популярность Лизы только растет.

Тем более, что и баловать мужскую аудиторию яркими фотографиями она тоже не забывает.