Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм во время карантина. ФОТО
Сейчас она популярна как никогда.
Когда заперт в четырех стенах, делать особо нечего, а руки сами тянутся лишний раз к холодильнику.
В бой с лишними килограммами и плохой формой вступает Лиза Третьякова.
Жена полузащитника «Александрии» Максима Третьякова – звезда инстаграма.
Эффектная брюнетка активно ведет свою страничку, на которую подписано уже больше 100 тысяч человек.
Там девушка дает поклонникам советы по правильному режиму питания и демонстрирует свои тренировки вместе с мужем.
Предлагаю чуть отвлечься от устрашающих новостей и разгрузить свою голову и тело ⠀ Каждое упражнение по 25 повторений и таких 3 круга. ⠀ Выполнять можно как одному так и в паре ⠀ Стягиваем мужа с кровати и вместе начинаем приводить в тонус свои мышцы, без всяких там отмазочек ⠀ Не забываем пить воду, кушать больше фруктов и овощей, желательно купленных на рынке у бабулечки ⠀ Пьем витамин С и другие витаминчики для иммунитета ⠀ Тренируем своё тело, читаем книги, смотрим фильмы, отдыхаем и обнимаемся с любимыми ⠀ Трек Drake - Nonstop Костюм на мне @tretyakova.brand
Кроме того, Лиза активно развивает сразу два параллельных проекта: собственную линию одежды и ассортимент тональных кремов.
В условиях карантина, когда все сидят дома и у людей куча времени, популярность Лизы только растет.
Тем более, что и баловать мужскую аудиторию яркими фотографиями она тоже не забывает.
Сегодня была самая интересная, необычная, эффективная и супер быстрая тренировка в моей жизни !Я просто в восторге, правда ) ⠀ Мой первый опыт с тренажером нового поколения, который генерирует импульсы и сам сокращает ваши мышцы ⠀ От вас требуется всего 30-40 минут на спокойные упражнения, которые по эффективности заменят 2 часа тренировки ) ⠀ В общем идеально для тех у кого нет времени на полноценные или нет желания тренить в зале по 2 часа Днепр, делюсь своим уютным зальчиком @zeus.dp ⠀ Тренируюсь уже второй год у них, но на такой треше впервые Мышцы в шоке, налились ппц, особенно
Чем больше энергии мы тратим, тем больше и получаем Согласны ? ⠀ Физическая нагрузка обогащает ткани организма кислородом и питательными элементами и тем самым повышает наш уровень энергии и настроения⠀ Думаю все замечали, что после тренировки настроение всегда вышка ⠀ Так как во время физ.нагрузки - в организме активно выделяется гормон «ЭНДОРФИН», гормон счастья ⠀ Эндорфин выделяется для того, чтобы минимизировать нашу усталость и боль во время каких либо упражнений, когда нам супер тяжко )) ⠀ Поэтому мы и ощущаем такой кайф после тренировки ⠀ Кстати, доказано, что люди занимающиеся спортом - более продуктивны на работе, эффективно и правильно управляют своим временем и самое главное - более счастливы в жизни! ⠀ Вот реально , проверено на себе. ⠀ Если в моей жизни нет спорта - все что-то не так даже внутри меня, не могу сказать, что все так плохо, но что-то не то ) ⠀ Поэтому всем СПОРТ ⠀ Р.s. Самые идеальные костюмчики конечно же @tretyakova.brand И да, девочки, наши костюмы можно комбинировать как вам душа пожелает Чёрные лосины идеально сочетаются с ярким верхом ⠀ Мои любимые цвета TIFFANY и BARBIE - просто космические
Как не поправиться сидя дома на карантине ? ⠀ Самая актуальная тема ) ⠀ Находясь большую часть времени дома - не есть просто невозможно Поэтому предлагаю на время карантина позволять себе съедать вкусняшку 1 раз в день, но главное чтобы она по калорийности не привышила 300 ккал. ⠀ И напоминаю мои главные правила: ⠀ Никогда не миксовать сладкое с основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин). ⠀ Едим вкусность на перекус, в идеале через 2 часа после еды и уже кушаем норм еду через 2 часа ⠀ Кушаем медленно, кайфуя от каждого кусочка ) ⠀ Не миксуем сладкое с кофейком, кофе - это отдельный приём пищи После того, как поели - всегда активничаем, стираем, убираем, моем посуду, перебираем гардероб, все, что угодно, главное двигаться 30-40 минут Я так делаю после каждого приёма пищи, иначе жирок активно будет завязываться, а не гореть ) ⠀ Ещё одно мое правило, что в течении для 70% моего рациона должно быть правильным, сбалансированным, а уже на 30% могу скушать например кусочек хлеба с маслом или маленький сникерс Вы наверное скажете, что я слишком запаренная в этом плане, но по другому не могу и не хочу, эти все правила помогают мне держать себя в форме ⠀ Обязательно начинаем своё утром с зарядки, которая займёт всего 15 минут, но поднимет настроение и зарядит энергией на целый день. ⠀ Вакуум натощак, 6 раз по 30 сек и уже через две недели увидите результат ⠀ Реально талия становится уже и живот всегда в тонусе, не вываливается и хорошенько держит ваши органы )) ⠀ Тренируемся 3 раза в неделю, всего 45 минут, а после трени ещё 15 минут делаем растяжку. ⠀ ПЬЕМ ВОДУ, самое сложное для меня ⠀ P.s. Если будете следовать этим правилам - увидите результат молниеносно и уже будет жалко сходить с пути и заедать свой труд ⠀ Ваша фигура будет меняться на глазах и соответсвенно настроение⠀ Берем себя в руки, потому, что когда если не сейчас ?! ⠀ Мы даже не знаем, что будем завтра, поэтому нет времени тянуть, есть булки и быть не в лучшей своей форме