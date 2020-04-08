38-летний партнер Роналду по сборной - даже больший маньяк-трудоголик, чем Криш. ВИДЕО

Криштиану Роналду – известный киборг, даже в 35 лет демонстрирующий выдающиеся физические кондиции.

Однако, как оказалось, даже в своей сборной Португалии он далеко не самый крутой парень.

Сначала защитник "Бенфики" Рубен Диаш легко уделал КриРо в его же челлендже, сделав 150 упражнений на пресс за 45 секунд (у Криша только 142).

А теперь партнер Диаша по центру обороны Бруну Алвеш из "Пармы" заявил, что ни разу не проиграл второй этаж пятикратному обладателю "Золотого мяча".

Алвеш тоже отличается футбольным долголетием, даже в свои 38 лет лидируя в ТОП-5 лигах по выигранным единоборствам, опережая Вирджила Ван Дейка (78,4% против 74,9%).

Тренер Бруну Роберто Д’Аверса в восторге от профессиональных качеств своего подопечного.

"Он такой же маньяк, как и Криштиану. В солнечный декабрьский день он раздевается до пояса и принимает порцию витамина D. А после тренировок он всегда выпивает несколько перепелиных яиц. Причем очень ответственно подходит к выбору. Опускает в воду и отбирает только те, что не всплывают", - говорит специалист.

Сам Алвеш тщательно формирует свою диету.

"Я пью напиток из куркумы с имбирем и лимоном – лимонная кислота действует как щелочь в организме. Я всегда стараюсь узнавать много полезных вещей. Например, я слежу за водородным показателем в крови. Нормальный показатель – 7,4 и его можно менять за счет пищи. Ем только две пасты в день вместо шести и отказался от завтрака. Это называется прерывистое голодание, что помогает организму отдыхать, а не находиться постоянно в работе. А в целом моя любимая еда – сладкий картофель и авокадо. И никакого шоколада", - делится секретами португалец.

Действительно - машина.